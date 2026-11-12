La preocupación por la salud de Adriana Betancur y el llamado de Johanna Yepes

Espectáculos

Adriana Betancur, la presentadora de RCN Televisión, permanecía en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Palermo, en Bogotá, según denunció su hermano. La noticia ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores debido a la delicada situación de salud que atraviesa.

Leonardo Betancour, hermano de la periodista, denunció presuntas fallas en la atención médica recibida en dicho centro asistencial. Según su testimonio, Adriana tuvo que ser intubada y llevaba tres días esperando un procedimiento de diálisis que no se había realizado por la falta de un especialista en nefrología, situación que representaba un riesgo para su vida.

Johanna Yepes, exprotagonista de Nuestra Tele y colega de Betancur, se sumó a las muestras de apoyo a través de Instagram. La presentadora pidió oraciones por su amiga, describiendo el momento como una "dura prueba que nos ha puesto la vida".

Yepes también agradeció la energía y el apoyo de quienes han estado gestionando ayuda para que Adriana salga adelante en este proceso, el cual calificó como resultado de una presunta negligencia médica. En su mensaje, resaltó que el cariño y la entrega incondicional de las personas han sido un sostén fundamental tanto para la comunicadora como para sus seres queridos.