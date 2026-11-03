Daddy Yankee se anota un gol con la historia del reggaetón en Track Star

Espectáculos

Daddy Yankee se puso a prueba en el episodio más reciente de Track Star, esa serie de Youtube conducida por Jack Coyne donde los invitados tienen que adivinar canciones en cuestión de segundos. El cantante puertorriqueño no se dejó intimidar y reconoció rapidísimo temas de The Notorious B.I.G. y Shabba Ranks.

La cosa se puso interesante cuando empezó a hablar de sus raíces. Daddy Yankee recordó que Biggie lo inspiró al comienzo de su carrera. Además, dejó claro que los pioneros del dancehall, como Super Cat, Buju Banton y Beenie Man, fueron los que realmente marcaron a toda una generación de artistas en Puerto Rico.

Pero el momento más picante llegó cuando tocó el tema del nombre del género. El artista aseguró haber acuñado la palabra “reggaetón” en 1992. Según él, gracias a que conocía bien cómo evolucionaba el hip-hop, pudo ver el potencial de ese sonido que estaba naciendo en su isla. Ya había hecho esta afirmación antes, aunque existen diferentes versiones sobre cuándo comenzó a utilizarse el término en las grabaciones.

Para cerrar con broche de oro, Daddy Yankee demostró que se declaró salsero de corazón. Identificó al instante “El Cantante” de Héctor Lavoe, aunque admitimos que no fue invencible, porque “Tu Pum Pum” de Lisa M lo dejó confundido por un ratico.