Cristiano Ronaldo se mete en Hollywood y produce una película con Chris Hemsworth

Espectáculos

Cristiano Ronaldo se lanza al cine. El portugués, que ya anunció su retiro del fútbol internacional, fundó su propia productora de cine llamada UR MARV junto al director Matthew Vaughn. Este es el primer paso del futbolista en la industria y uno de sus primeros proyectos es una película con Chris Hemsworth.

La película se llama 'Stuntnuts' y es un tributo cómico a los dobles de riesgo, esos especialistas que hacen todo el trabajo peligroso mientras los protagonistas se llevan la gloria. El proyecto estará dirigido por Damien Walters, quien debuta como director y ha sido premiado por su labor como doble de riesgo en Skyfall; su experiencia incluye Jurassic World: Dominion y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Lo más loco de la trama es que Chris Hemsworth y Sam Rockwell no interpretarán a personajes ficticios, sino que se interpretarán a sí mismos en versiones exageradas y divertidísimas. Según la sinopsis, la historia sigue a dos especialistas que aceptan trabajos en una superproducción de Hollywood para intentar salvar el gimnasio de su comunidad, pero todo se sale de control por los egos de los protagonistas y las acrobacias cada vez más peligrosas.

Para cerrar con broche de oro, el reparto contará con un cameo de Matt Damon. Mientras tanto, Hemsworth sigue repartiendo hits, ya que también lo veremos en la película de superhéroes Avengers: Doomsday.

Honestamente, que Cristiano Ronaldo produzca una película donde Hemsworth se burle de sí mismo suena al crossover que no sabíamos que necesitábamos, pero que definitivamente queremos ver. ¿Será que el CR7 del cine tenga el mismo éxito que el de la cancha?