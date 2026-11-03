Chayanne, Gorillaz y el adiós de La Pestilencia: así viene la agenda de conciertos en Colombia

Espectáculos

Chayanne vuelve a Colombia con su gira Bailemos Otra Vez Tour y tiene planeado recorrer cuatro ciudades. La primera parada es el jueves 12 de noviembre en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga. La empresa organizadora ya advirtió que las boletas se compren solo por canales oficiales para evitar los cuentos de los revendedores en WhatsApp y redes sociales.

Después de Bucaramanga, el puertorriqueño sigue en Barranquilla el 14 de noviembre en el Estadio de Béisbol Édgar Rentería. El 19 de noviembre llega a Medellín para tocar en el DaviArena, marcando su regreso a esa ciudad después de siete años, y cierra el recorrido el sábado 21 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El cantante llega con el respaldo de Bailemos Otra Vez, su decimoquinto álbum de estudio lanzado en octubre de 2023, que llegó casi diez años después de su disco anterior, En Todo Estaré.

Los internacionales que aterrizan en Bogotá

El Coliseo MedPlus de Bogotá va a estar a tope. El martes 17 de noviembre llega Gorillaz con The Mountain Tour, gira de su álbum más reciente, The Mountain. Este proyecto virtual de Damon Albarn y Jamie Hewlett visita el país por tercera vez. Cuando soltaron las fechas en febrero, se dijo que los precios oscilaban entre los 270.000 y 589.000 pesos, dependiendo de la etapa y localidad. Tras pasar por Bogotá, la banda sigue hacia Asunción, Santiago de Chile y Lima.

En ese mismo escenario, el viernes 13 de noviembre, se presentará el DJ y productor escocés Calvin Harris. Otros nombres que pasan por la capital incluyen a Def Leppard junto a Extreme, quienes tocaron el 2 de noviembre en el Bogotá Arena, y Cypress Hill, programados para el 5 de noviembre. También llega el puertorriqueño Omar Courtz el 12 y 13 de noviembre.

Para quienes siguen el Vive Claro Distrito Cultural, Anuel AA tiene fecha el 21 de noviembre y Maná el 28 de noviembre. Además, Silvana Estrada tiene tres presentaciones en el Vive Claro Music Hall los días 20, 22 y 24 de noviembre, mientras que el canadiense Daniel Caesar cierra el mes el 29 de noviembre.

Talento local y despedidas

Juanes tiene una agenda apretada: el 14 de noviembre toca en el DaviArena de Sabaneta y el 20 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá. Además, el paisa está confirmado para cantar en la 27.ª entrega de los Latin Grammy el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con transmisión a las 8:00 p.m. hora de Colombia.

Por otro lado, Reykon regresa a los escenarios con dos noches en el Arena de Bogotá, el 6 y el 7 de noviembre. El 19 de noviembre, el festival Megaland Bacano reúne en Bogotá a Feid, Blessd y Aria Vega.

Uno de los momentos más fuertes del mes es el retiro de La Pestilencia, referentes del punk y hardcore bogotano por cuatro décadas. Su concierto de despedida, El último pogo, es el sábado 28 de noviembre en el Coliseo MedPlus desde las 6:00 p.m. Las boletas se vendieron desde marzo con precios entre 117.000 y 293.000 pesos.

Fuera de Bogotá, Nicky Jam se presenta el 21 de noviembre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, y Marco Antonio Solís canta en Medellín el 27 de noviembre y en Bucaramanga el 28 de noviembre.

Los que se movieron de fecha

No todo salió según el plan. Carlos Vives aplazó sus shows en Pereira y Cali para priorizar la atención a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Los Tigres del Norte también movieron su concierto en El Campín por el estado de la cancha y la programación de la Liga BetPlay. Finalmente, Eros Ramazzotti corrió su regreso al Bogotá Arena un año entero por problemas en sus cuerdas vocales.

La recomendación general es checar horarios y condiciones de ingreso directamente en las ticketeras oficiales antes de salir de la casa.

¿Ustedes ya tienen sus boletas o se las quedaron debiendo?