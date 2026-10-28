Rubén Blades llega a Medellín con la Roberto Delgado Big Band

Famosos

Preparen los pasos porque Rubén Blades vuelve a Medellín el 21 de noviembre. El artista panameño llega con su ‘Fotografías Tour’ para tomarse el DAVIarena en Sabaneta y promete una noche de esas que se quedan grabadas, especialmente porque viene acompañado por la Roberto Delgado Big Band para darle ese toque orquestal que suena brutal.

En el setlist ya soltaron los platos fuertes: vamos a escuchar himnos como ‘Pedro Navaja’, ‘Plástico’, ‘Decisiones’, ‘Amor y Control’ y ‘Buscando América’. O sea, un repaso por lo mejor de su carrera que se mezcla con las canciones de su disco más reciente, ‘Fotografías’. Es el plan perfecto para que todas las generaciones se pongan de acuerdo y bailen.

Lo que hace este concierto más especial es que Blades ya nos puso a pensar en el adiós. El músico anunció en febrero de 2026 que tiene la intención de cerrar su ciclo de giras con la banda de Delgado en 2027. Aunque dijo que podría seguir grabando música, este show en Sabaneta forma parte de una serie de conciertos que anteceden ese retiro anunciado de las giras.

Si quieren ir, anoten los datos: la cita es el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 8 p. m. Las puertas del DAVIarena abren desde las 5 p. m., pero ojo, que el ingreso es solo para mayores de 18 años. El evento tendrá silletería numerada y diferentes sectores.

Sobre las lucas, en TuBoleta los precios de lanzamiento arrancan desde los $122.600, ya con el servicio incluido, aunque el valor final depende de la zona que elijan y la etapa de la venta.

¿Será que nos da tiempo de aprendernos todas las letras antes del 21?