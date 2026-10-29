José Martín Bernier se lanza el sueño y graba con Alex Manga

Espectáculos

José Martín Bernier acaba de tachar un pendiente de su lista de deseos infantiles. El cantante se unió al talento de Alex Manga, quien es el intérprete original de “Déjala”, para lanzar una nueva versión de este himno del vallenato romántico en 2026.

Más que un simple 'feat', para Bernier esto es un homenaje a una canción que lo marcó desde chiquito. La idea es clara: mantener la esencia de un clásico pero conectando con las nuevas generaciones, mezclando esa nostalgia que nos deja el género con la pasión de quien admira a los grandes.

La verdad, unir una voz reconocida como la de Manga con una propuesta fresca es la jugada maestra para que el vallenato no pierda el brillo. ¿Será que esta versión logra superar la original o se queda corta?