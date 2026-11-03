Preocupación por la salud de William Mebarak: Shakira habría viajado de urgencia a Barranquilla

Espectáculos

William Mebarak, padre de Shakira, habría ingresado a un centro médico en Barranquilla y se encontraría bajo atención profesional, según informó el programa Al Rojo Vivo. Ante esta situación delicada, la cantante habría viajado de urgencia a la capital del Atlántico en las últimas horas para acompañarlo y tomar a su cargo la situación médica del empresario y escritor, según lo reportado.

Para lograr este traslado inmediato a Colombia y estar junto a su familia, Shakira habría modificado sus compromisos profesionales. Aunque en los últimos meses ha mantenido una agenda muy activa, la prioridad ahora es la salud de su progenitor. En cuanto a su programación oficial, no tiene presentaciones pendientes de su gira, ya que aplazó nuevamente el evento programado en las Pirámides de Egipto.

Incertidumbre sobre el diagnóstico

A pesar de la urgencia del viaje y la hospitalización, el entorno cercano de la artista no ha emitido ningún comunicado oficial. No se ha precisado el diagnóstico exacto que motivó la internación ni se ha revelado el nombre del centro de salud donde Mebarak permanece. Esto ha generado una gran expectativa y preocupación entre sus seguidores y la opinión pública, ya que no existe un parte médico que detalle su condición actual.

Sin embargo, existen versiones contradictorias sobre su ubicación exacta. Mientras que los reportes iniciales hablaban de una hospitalización en clínica, otras fuentes cercanas a la artista indican que William Mebarak ya se encuentra en su casa. Por esta razón, se espera que en las próximas horas se divulgue información más clara y actualizada sobre su estado de salud.

Un historial médico complejo

La situación actual no es un hecho aislado, ya que la salud del padre de Shakira ha sido un tema de preocupación recurrente para la familia durante los últimos años. Su historia clínica registra varios episodios graves que han requerido intervenciones rápidas y vigilancia especializada.

En 2024, Mebarak enfrentó una situación crítica que lo obligó a ingresar a una unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía grave. Tras varios días de vigilancia estricta, fue dado de alta. Ese mismo año, también fue intervenido quirúrgicamente en el cerebro debido a una hidrocefalia.

Más adelante, en mayo de 2026, el empresario sufrió un episodio isquémico, caracterizado por una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Este evento provocó su traslado de urgencia a la Clínica Iberoamérica, ubicada al norte de Barranquilla. Después de permanecer aproximadamente 24 horas en cuidados intensivos, su condición se estabilizó y los médicos autorizaron que continuara su recuperación en el hogar junto a su esposa, Nidia Ripoll. En aquel momento, se informó que el paciente seguiría recibiendo cuidados especializados desde su residencia.

El debate sobre la privacidad y la fama

Este nuevo episodio de salud vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de cómo se verán afectados los compromisos profesionales de la cantante, quien ha tenido una presencia constante en escenarios internacionales. Los medios siguen de cerca la posibilidad de que deba postergar más actividades para permanecer en Colombia.

Además, el caso reaviva el debate sobre la exposición mediática de la salud de los familiares de figuras públicas. Un ejemplo de esto ocurrió en 2025, cuando trascendió que el estado de Mebarak presentaba un deterioro notable. En aquel entonces, fuentes allegadas a Shakira desmintieron que el hombre estuviera hospitalizado y aseguraron que se encontraba en casa, recibiendo los cuidados correspondientes a su edad avanzada.

Por ahora, la familia mantiene el silencio formal y toda la información disponible proviene exclusivamente de fuentes periodísticas. La ausencia de un reporte oficial deja abierta la incertidumbre sobre la evolución de William Mebarak y los pasos que Shakira tomará con su agenda pública.