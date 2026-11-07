Neme descoloca a TVN con broma sobre Karen Doggenweiler y la "farreada"

Espectáculos

La Matinatón de la Teletón, ese puntapié inicial que junta a todos los canales, ya nos dejó el primer momento viral y, ¡ojo!, bien incómodo. El viernes 6 de noviembre, la transmisión se movió a Mega, y hasta ahí llegaron a saludar Daniel Fuenzalida y Monserrat Álvarez.

La cobertura para TVN, a cargo del notero Pablo Yutronic, intentaba poner orden en el caos típico de estos eventos. Su misión: conseguir unas palabras de los anfitriones de Mega, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme. Yutronic se acercó y les preguntó qué se esperaba para esta Matinatón, mientras estaban al aire para "Buenos Días a Todos".

Todo parecía ir sobre ruedas hasta que Neme, en su salsa, no se aguantó el chiste. En vez de responder a la Matinatón, apuntó a Karen Doggenweiler y lanzó sin filtro: “Mira, ahí tienen a la mujer que se la farrearon”. ¡Plop! Karen, canchera, solo atinó a afirmar con la cabeza, dándole más power a la talla.

El ambiente cambió en un segundo. Pablo Yutronic se vio sorprendido, claramente descolocado por la broma que Neme le había lanzado en vivo. Desde el estudio de TVN, la cosa no fue muy diferente. Eduardo Fuentes, el periodista y presentador, se vio incómodo, bajando la cabeza un momento antes de soltar una sonrisa tímida. El notero, desconcertado, le preguntó al estudio qué hacer y qué se decía en ese momento.

Fuentes, capeando la ola desde lejos, tuvo que intervenir para salvar la situación. Con una chispa y para salir del paso, tiró un clásico: “Fue otra administración”, intentando bajarle el perfil a la picardía de Neme. Un momento de tensión máxima que demuestra que en la tele en vivo, todo puede pasar.