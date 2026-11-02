Taylor Momsen se lució con un disfraz de Angus Young de AC/DC para Halloween

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¡Atención, rockeros y rockeras! La mismísima Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, nos dejó a todos boquiabiertos con su disfraz de Halloween. La artista se la jugó con un tributo impecable a nada menos que Angus Young, el icónico guitarrista de AC/DC. Y no escatimó en detalles, ¡se fue con todo!

La transformación ocurrió en la ya legendaria fiesta de Halloween de la modelo Heidi Klum, que una vez más se coronó como la reina indiscutida del evento. Momsen compartió la movida en sus redes sociales con un post que decía: “¡For Those About to Rock, que empiece Halloween! ¡Nos vamos a la fiesta de @heidiklum!”. Y la verdad, le salió perfecto: con la gorra de Angus, la inicial, los legendarios pantalones cortos, la corbata desabrochada, la camisa blanca y, obvio, ¡la guitarra eléctrica que parece una extensión del cuerpo de Young! Incluso se tomó una foto con una pantalla gigante de fondo donde se veía al maestro de las seis cuerdas.

Los fans de Taylor no tardaron en llenarla de alabanzas por esta idea tan bien lograda. Y es que la vocalista no solo se disfrazó ella, sino que también consiguió una compañera para que se enfundara el traje del vocalista Brian Johnson. ¡Dúo dinámico! Incluso el club de fans oficial de AC/DC se sumó a la ola y compartió el homenaje en sus plataformas.

Pero la agenda de Taylor no para. Próximamente, en breve, la veremos cantando el himno de Estados Unidos en un partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, Madrid. Y hace no mucho, ya la vimos en otro momento destacado de fútbol americano, rockeando con los miembros sobrevivientes de Soundgarden y el guitarrista de Pearl Jam, Mike McCready. ¡Tremenda!

Además, The Pretty Reckless está de vuelta con su nuevo disco, 'Dear God', y se vienen con todo a España. Tienen dos fechas imperdibles: el 9 de noviembre en La Riviera, Madrid, y el 10 de noviembre en Razzmatazz, Barcelona. ¿Te vas a perder la oportunidad de ver a esta rockstar en acción?