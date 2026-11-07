¡Marcelo Comparini se transformó en Chris de ‘Wild Horse Nine’ para recibir a Mariana di Girolamo! Su cara fue un poema

Espectáculos

Marcelo Comparini la hizo. El conductor de 13C recibió a la actriz en su programa 'Only Comparini' caracterizado ni más ni menos que como Chris, el personaje de John Malkovich en la película 'Wild Horse Nine'. ¡Una movida que nadie esperaba!

La talla, difundida en las redes sociales de 13C, ocurrió por la visita de Di Girolamo, quien llegaba al programa a conversar sobre el reciente estreno de la cinta en salas de cine. Y claro, cuando Mariana lo vio por primera vez vestido como este agente de la CIA, la sorpresa fue total. Los segundos iniciales fueron pura risa y shock, pero luego la actriz y el conductor sellaron el momento con un abrazo, antes de pasar a la entrevista oficial en el estudio.

'Wild Horse Nine' es un thriller político con toques de comedia ácida, co-producido entre Reino Unido, Estados Unidos y Chile, y escrito y dirigido por Martin McDonagh, debutó el jueves 5 de noviembre en la cartelera chilena. La película, rodada en Isla de Pascua, se ambienta poco antes del Golpe de Estado de 1973 y sigue a Chris y Lee, agentes de la CIA enviados desde Santiago a Rapa Nui por su superior, MJ. El elenco es de lujo: además de Mariana di Girolamo y John Malkovich, están Sam Rockwell, Steve Buscemi, Ailín Salas, Tom Waits y Parker Posey. ¡Un equipazo!

¿Qué te parece la jugada de Comparini para darle la bienvenida a la Mariana? ¡Nosotros amamos el factor sorpresa!