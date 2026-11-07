Paty Maldonado quedó pa' dentro con la imitación de Stefan Kramer en Vértigo: ¡Hubo hasta duelos de canto!

Espectáculos

¡Stefan Kramer lo hizo de nuevo! El imitador, comediante y locutor chileno, famoso por sus impecables personificaciones, sorprendió a todos los presentes en el estudio de "Vértigo" y a los televidentes con una nueva imitación que dejó a más de uno sin palabras.

¿La "víctima" de su talento esta vez? Ni más ni menos que la cantante y presentadora de televisión, Paty Maldonado. Y prepárense, porque la misma Paty Maldonado, conocida por su personalidad sin filtros, quedó… ¡pa' dentro con la imitación que logró el humorista!

El ambiente en "Vértigo" ya estaba caldeado, pero nadie esperaba lo que Kramer traía bajo el brazo. Cuando hizo su entrada triunfal al ritmo de una marcha militar, el rostro de la carismática comunicadora se le desfiguró la cara, ¡literalmente le cambió por completo del asombro! La sorpresa fue mayúscula al ver la caracterización tan pulenta que Kramer había preparado. Un show que desató la risa incontenible de todos en el estudio y dejó pegados a la pantalla a los que estaban en sus casas.

La cosa se puso aún mejor cuando se armó un épico cara a cara entre las dos Paty Maldonado. ¡Sí, tal como lo leen! Hubo duelos de canto y hasta se ofrecieron golpes, ¡todo en la buena onda que solo Kramer sabe armar! La Paty real, lejos de achacarse, quedó fascinada con la talla, y Kramer, un caballero, se lo agradeció al cierre de su rutina.

Con la buena onda flotando en el aire, Stefan le agradeció a Paty por su humildad y sentido del humor. Ella respondió: "Todo se puede con buena voluntad en la vida", y selló el momento con un abrazo apretado.

La dinámica cómica y musical llegó a su clímax con un increíble dúo vocal entre ambas Paty Maldonado, acompañadas por un guitarrista que le puso el broche de oro a la performance. La ovación fue total, ¡la gente se puso de pie enardecida por el talento y la chispa del momento! Una nueva e hilarante imitación de este gran comediante nacional que se pasó, ¡sin duda!

¿Se imaginan la cara de la Paty al verse reflejada tan perfectamente? ¡Un momento icónico de la televisión que nos dejó con ganas de más! ¿Qué otro personaje chileno creen que Kramer debería imitar con tanta maestría?