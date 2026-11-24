Espectáculos

Uriel Romero, más conocido en el mundo del espectáculo como “El Futuro” y a quien muchos recordamos por su paso por el reality de Canal 13, 'Tierra Brava', acusó haber sido víctima de un episodio de discriminación. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el cantante, de origen dominicano pero residente en Chile, enfrenta a un sujeto en una tienda.

Todo pasó en una tienda, al interior de un centro de servicio. Ahí, según el cantante, el hombre le habría dicho que “se devuelva a su país”. “El Futuro” lo encaró y le preguntó al sujeto, quien presuntamente estaba acompañado por su esposa: “¿Qué fue lo que usted me dijo? ¿Que me vaya para mi país, porque en Chile no son así?”. El hombre respondió: “Exacto, respetamos”. Entonces intervino la mujer: “Oye, no le hagas caso”.

Eso no tranquilizó al exchico reality, quien le replicó que apuesta a que aporta más a este país que él y le pidió buscar su nombre, antes de salir del local.

En su publicación, Romero escribió que vivió una situación bastante desagradable y lamentó que en pleno 2026 todavía haya personas que crean tener el derecho de humillar a alguien por ser extranjero. Subrayó su orgullo por sus raíces dominicanas y estadounidenses, y agradeció a Chile por el cariño recibido: “La xenofobia no tiene justificación”, sentenció el artista, quien recibió el apoyo inmediato de sus seguidores.

Más tarde, en sus stories, “El Futuro” bajó el tono: dijo saber que una persona no representa a todo un país y que se siente “un chileno más”.