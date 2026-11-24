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Leonardo Farkas acusó a Claudia Schmitd, su examiga, en “Primer Plano”. Cansado de que anduvieran hablando de su familia, el empresario chileno le cayó encima a la comunicadora uruguaya, revelando situaciones que hicieron chocar su amistad.

Una de las acusaciones más fuertes es que Schmitd habría mentido sobre el cáncer de su esposo, John Bogdan. Farkas contó que, según él, Bogdan “tomaba sol sin ninguna protección, jugábamos golf, y a él le salió uno (melanoma) y él nunca iba al doctor, y me llamó una vez Claudia y me dijo: ‘Convéncelo’”. El empresario continuó explicando que, tras ir al doctor, “le dijeron que se lo iban a sacar y resulta que no era benigno, era maligno, y, ¿qué le hicieron? Le sacaron el pedazo. Nunca hizo quimioterapia”. Farkas insistió en que esto ocurrió hace casi 5 años y que Bogdan nunca tuvo radiación, según su versión.

Para respaldar sus dichos, Leonardo Farkas aseguró tener correos de John Bogdan. “Tengo todos los e-mails donde dice: ‘Gracias a Dios sacaron todo, no tengo nada, estoy feliz’. Nunca tomó un remedio para curar nada”, reveló. Farkas recalcó que su ex amigo nunca luchó ningún cáncer, y agregó que ya no quería darle más publicidad al tema.

El filántropo también se refirió a la vida que Schmitd llevaba con su esposo en Estados Unidos. Farkas relató que ella estuvo tres años sin green card y sin poder salir, y que él contrató un abogado y le pagó 50 mil dólares para conseguirle el green card a ella y a sus hijos.

Y la guinda de la torta: “Yo pagaba el departamento, la casa donde arrendaban. Y pagaba el auto de ella, que tenía que ser un Mercedes. Esos son los excesos, señora Fran. Y la casa, según yo, que ella eligió una más grande”, detalló Farkas, La razón de su enojo, según él, es porque Claudia Schmitd “me pedía plata, me pedía plata y me pedía plata. Ahora dice que, ¿cuándo me enojé? Cuando ella en su programa dice que yo nunca los ayudé. Si los ayudaba por él, lógicamente. Por él, porque por ella no la iba a ayudar”.