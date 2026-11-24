Espectáculos

¡Atención, atención! Se viene una bomba cultural que nos tiene con el hype a mil: "Lo que la noche le cuenta al día", una exposición que va a reventar el Centro Cultural La Moneda con más de medio siglo de arte argentino. Desde el 27 de noviembre de este año hasta el 7 de marzo de 2027, la Sala Andes se transformará en una pasarela para veintiún artistas que nos harán viajar desde las vanguardias de los años 60 hasta lo más fresco y actual del arte trasandino. ¡Prepárense, que esto no es cualquier cosa!

Por años, la cordillera fue esa frontera que nos separaba de Argentina, pero en el arte, ¡la cosa se puso más permeable que nunca! En los últimos tiempos, el cruce de ideas y talento ha sido una cuestión de otro nivel. El 2023, el Centro Cultural La Moneda ya nos había adelantado algo con la exposición del crack uruguayo Carmelo Arden Quin, y desde el 2024, la Fiesta de la Lectura con el Malba nos ha tenido pegados a los libros, expandiéndose este año con la Biblioteca Trasandina. Ahora, este nexo artístico alcanza una escala épica, demostrando que cuando se trata de cultura, ¡no hay barreras que nos aguanten!

Una Travesía Artística con Sabor Argentino

El nombre de la muestra, "Lo que la noche le cuenta al día", es un guiño a la novela homónima del escritor argentino Héctor Bianciotti. Su relato de una doble travesía, la llegada de sus padres a la pampa y su viaje a Europa, es la chispa que enciende la exposición. Aquí, el CCLM nos propone un viaje para cachar la diversidad de miradas y expresiones de Argentina, un país que es un crisol de migraciones. Es un encuentro bacán entre lo que se hereda y lo que se inventa, ¡un reflejo puro de cómo se forja una cultura!

La expo es una mezcla brutal de todo: desde fotografías que te pegan, pinturas que te vuelan la cabeza, dibujos y obras gráficas que te dejan pensando, hasta instalaciones, esculturas, objetos, videos y performances que prometen dejarte tiritando. ¡Es una lectura polifónica que cubre más de cincuenta años de creación! Y ojo al dato: varias de estas obras se están produciendo acá mismo en Santiago, ¡así que tendremos arte fresco y con sello local incorporado! La idea del Centro Cultural La Moneda es acercarnos lo mejor de la movida internacional, porque están convencidos de que el arte es el puente más potente para dialogar entre países y personas. Y, honestamente, ¡no podemos estar más de acuerdo!

Conexión Cordillerana: Más Allá de la Frontera

Andrés Duprat, el curador de esta muestra que promete ser icónica, lo tiene clarísimo. Según él, traer una expo de este calibre a Chile no es solo mostrar arte, es también una oportunidad "para reconocer los estrechos vínculos que unen a nuestros países". Y es que la verdad, Argentina y Chile, aunque tengamos nuestras particularidades, ¡hemos compartido una historia que es casi paralela! ¡Un tremendo análisis que nos invita a mirar más allá de la geografía! Las fronteras, pa'l arte y la cultura, son solo una línea en el mapa, ¡no un muro!

El Arte Habla con Ironía y Potencia

Para entender el fondo de las obras, Diego Sileo, el curador del Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC) de Milán, nos tira el dato preciso: la curaduría se teje en torno a tres ejes que son pura magia: ironía, literalidad y cita. ¿Y qué significa esto? Que a través de esculturas, instalaciones, fotografías, videos y performances, el proyecto nos ofrece distintas formas de ver una cultura que, seamos honestos, ha estado marcada por formas de violencia, tanto antes como ahora. ¡Es decir, aquí el arte no se queda callado, sino que interpela y nos hace pensar en lo que nos está pasando a nivel global!

Agenda para no perderse nada

¡Y como si la expo no fuera suficiente, el programa de actividades está que arde y es imperdible! El sábado 28 de noviembre, el Centro Cultural La Moneda será el epicentro de un seminario bacán, organizado junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad Alberto Hurtado. Habrá charlas con los propios curadores y mesas de diálogo con los artistas de la muestra, donde se hablará de arte latinoamericano, curaduría y cómo el arte se mueve en la escena internacional. ¡Ideal para los que quieren profundizar y cachar la movida desde adentro!

Pero la cosa no para ahí. Ese mismo fin de semana, en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, diez artistas talentosos de regiones, que fueron seleccionados por convocatoria, tendrán la oportunidad de presentar sus portafolios a los artistas argentinos. ¡Imagínate qué tremendo espacio para el intercambio profesional y para que se generen nuevas conexiones entre los cabros! Además, se contempla una visita a la Bienal Internacional de Valparaíso, ¡así que el pituteo será intenso! Entre el 17 y el 29 de noviembre, Mariana Bellotto y el Grupo Performático Sur desarrollan Nexo Lab, un laboratorio de creación desde la danza, abierto por convocatoria, que culminará con una performance en la muestra. ¡Y no te olvides que durante toda la temporada, habrá talleres para aprender técnicas y recorridos guiados para que nadie se pierda ningún detalle de este viaje artístico! ¡Un panorama redondo para los que vivimos el arte con pasión!

Así que ya saben, si quieren empaparse de arte choro y cachar lo que se cuece al otro lado de la cordillera, ¡esta expo es un must que no pueden ignorar! ¿Quién se anota para esta travesía cultural que promete ser inolvidable?