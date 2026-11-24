Espectáculos

¿Aburrido de las carreras donde hay que puro sufrir y ver los segundos pasar? ¡Olvídate de esa onda! El Running Festival by Salcobrand 2026 llega el domingo 6 de diciembre al Parque Padre Hurtado de La Reina con una propuesta que te hará sudar... ¡pero de la risa! Aquí la clave es pasarlo chancho, sin cronómetros ni la presión de llegar primero.

Este evento no es una carrera convencional, ¡ni se le parece! Es un circuito recreativo de dos coma cinco kilómetros lleno de desafíos bacanes. Imagínate: trincheras, superficies resbaladizas para resbalar como si nada, laberintos para perderse un ratito, luchadores de sumo que te harán la vida imposible (de forma divertida, obvio), baños de espuma gigantes y hasta sectores con lluvia. La idea es combinar pruebas físicas con mucha entretención, para que te relajes y disfrutes a tu propio ritmo, ya sea caminando, trotando o corriendo.

Lo mejor de todo es que está abierto a niños y adultos, ¡no necesitas ser un atleta olímpico para participar! La jornada parte a las ocho de la mañana y se extiende hasta la una y media de la tarde, perfecta para ir en familia. Y para que la fiesta no pare fuera de la pista, habrá un Fun Fest con concursos y varias alternativas de comida para recargar energías. Ah, ¡y la música en vivo no puede faltar! La banda Metropolis le pondrá todo el ritmo para que sigamos en la buena onda.

Los organizadores están esperando que este año la convocatoria rompa récords, superando los dos mil asistentes de la edición anterior. La meta es llegar a cuatro mil quinientas personas, así que ya sabes, ¡mientras más seamos, mejor! Además, pensando en la salud, este año se suma la difusión sobre el cuidado de la piel. Varias marcas de protectores solares estarán presentes para contarte todo sobre la importancia de la fotoprotección y para que no quedes quemado como camarón.

Las inscripciones ya están abiertas en www.runningfestival.cl. ¿Qué esperas para asegurar tu cupo en la carrera más divertida del año, cachai?