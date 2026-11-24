Espectáculos

El mundo del espectáculo tiene sus mitos urbanos, y uno de los más comentados por años ha sido el dramático cahuín que unió a Paty López, Álvaro Henríquez y Julieta Venegas. Ahora, la actriz chilena Paty López, invitada al podcast Caudal, decidió por fin echar la talla y contar su versión de los hechos que, según ella, nunca había hablado de este tema.

Todo partió con la entrevistadora Daniela Aguilera, que sin pelos en la lengua le preguntó directo por Álvaro Henríquez, Julieta Venegas y la grabación del video “No me falles”. La pregunta no era al azar, pues se refería al comentado quiebre en 1999, cuando la voz de Los Tres, Álvaro Henríquez, conoció a Paty López en las grabaciones de un videoclip mientras aún era pareja de la cantautora mexicana Julieta Venegas. López ya había comentado en 2018 que ahí se conocieron y se enamoraron, pero ahora venía lo bueno.

Paty López, entre la reticencia inicial y la intriga, aceptó el desafío de hablar de su vida privada, destacando la forma en que Álvaro Henríquez ha manejado siempre su intimidad. La actriz valoró su hermetismo: dijo que Henríquez es maravilloso, que habla a través de sus canciones y que no necesita hablar de su vida privada.

Fue entonces cuando la gestora cultural decidió ir de frente con su historia. "Mi versión es que es cierto: Julieta Venegas tiene razón", lanzó Paty López, confirmando de una el rumoreado triángulo amoroso. De paso, le mandó un flor de agradecimiento a la mexicana. Agradeció a Venegas que en su testimonio usara la palabra “enamorarse”, porque la narrativa pudo ser otra. La "narrativa" a la que se refería, y que la periodista Aguilera no dudó en señalar, podría haber sido simplemente "la calentura", pero Venegas optó por una palabra más profunda.

Recordemos que en 2023, Julieta Venegas, ya con el humor que da el paso del tiempo, había contado su propio lado de la historia. Relató que ella y Henríquez estaban en pareja, sin decidir aún dónde vivir, cuando se grabó el video de "No me Falles". Según Venegas, Henríquez le escribió una canción muy romántica, "No me Falles", y en el videoclip salía una actriz de la que él se enamoró y por quien la dejó.

Paty López valoró inmensamente la forma en que Julieta Venegas lo contó, recalcando que no habló mal de ella y que fue muy respetuosa como mujer. Añadió que siempre la ha admirado y que le encanta su música. Y con esa misma honestidad, confirmó el sentir de ambos en ese momento: sí, se enamoraron.

La actriz describió ese encuentro como un "amor fulminante, hermoso, que a ambos nos hizo cambiar los rumbos que llevábamos". Reveló que ella también estaba en una relación y a punto de casarse. Ambos tuvieron que tomar decisiones para estar juntos, pero era inevitable, explicó. Lo definió como un amor precioso, de juventud, alegre y de creatividad, que nació de un trabajo colaborativo, como lo fue el videoclip.

Daniela Aguilera destacó la valentía de seguir esos sentimientos. Paty López estuvo de acuerdo en que hubo valentía al seguir el llamado y el amor. Reflexionó sobre la honestidad en las relaciones, admitiendo que a veces el miedo a hacer daño lleva a mentir, pero que lo mejor es ser lo más honesto posible.

López concluyó que a veces el amor es más fuerte que cualquier constructo y que, si son amores felices que dejan lindos recuerdos, hay que ir por ahí. Una tremenda enseñanza de la actriz sobre cómo la vida te puede dar un giro inesperado, incluso cuando estás a punto de casarte. Al final, el amor es el que manda. ¿Será que la honestidad de Paty inspire a otros a soltar sus propios cahuines viejos?