¡Se destapó la olla en MasterChef! Cristopher Olivares le canta la verdad a Fernanda Fuentes

Espectáculos

Cristopher Olivares, participante expulsado de MasterChef Chile, contó su versión de la salida a través de sus redes sociales. Después de su discusión en pantalla con la jurado Fernanda Fuentes, donde él alegó que ella hizo una supuesta "cara de asco" antes de probar su plato, Olivares recurrió a sus redes sociales para soltar la sopa sobre su salida.

La bomba: "Una conversación que jamás debió haber pasado"

Olivares, también conocido como Cris de Chile en redes, fue claro como el agua. Según él, su "desilusión enorme" viene de haber escuchado "una conversación que jamás debió haber pasado" tras bambalinas. Además, cree que Dios lo puso en ese lugar en el momento exacto para escucharlo. ¡Imagínense el nivel de cahuín!

¿Ídola o decepción?

La cosa se puso más personal cuando Cristopher habló de Fernanda Fuentes, la reconocida chef y jurado del programa. Reconoció que le dolió mucho porque para él ella era una de las grandes referentes, algo que sigue siendo así en lo gastronómico. Sin embargo, como persona prefiere ya no referirse a ella.

Olivares asegura que está tranquilo y agradecido de haberle transmitido todo a la producción, que conoce los detalles por los que él renunciaba.

El mea culpa que no es mea culpa

Claro, no todo fue tirar la pelota. Cristopher hizo un mea culpa, admitiendo que quizás no fue la forma ni la oportunidad de haberlo dicho, pero la desilusión lo superó. Eso sí, no se arrepiente del todo de cómo actuó. Insistió en que siempre fue con respeto: nunca la tuteó ni le dijo groserías, siempre de frente.

De cara al futuro

A pesar de todo y de que duró menos de lo que esperaba en la competencia, Cristopher afirmó que no se arrepiente de haber sido parte del programa y que siempre pertenecerá a la familia MasterChef. Para cerrar, dijo: "Esto es sacudirse y vamos para arriba".