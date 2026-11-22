Espectáculos

Se viene tremendo cahuín hollywoodense que nos tiene con los ojos pegados a la pantalla: ¡Miley Cyrus estaría a punto de casarse! Según lo que está sonando con fuerza en Estados Unidos, la cantante y su pololo rockero, Maxx Morando, se pasarían por el altar este fin de semana. El portal TMZ, citando fuentes con conocimiento directo, asegura que la ceremonia será en el sur de California.

Los detalles se mantienen en reserva: ni el lugar exacto, ni los invitados, ni la hora han sido revelados. Y ojo, porque hasta ahora no hay una confirmación oficial de los tortolitos. ¡Están jugando al misterio a full!

Y ojo, que la Miley venía tirando pistas hace rato, como quien no quiere la cosa. El mes pasado subió a Morando al escenario del Hollywood Bowl para cantar juntos "Let’s Get Married".

La propuesta de matrimonio llegó en diciembre de 2025 y, según contó la propia Miley, la tomó completamente por sorpresa.

Para nuestra chica pop, esto de pasar por el altar no es novedad. Ya tiene experiencia en esto del "sí, acepto". Estuvo casada con el actor Liam Hemsworth, con quien se unió en 2018, pero la relación terminó antes de cumplir un año de matrimonio. ¡Esperemos que esta vez la historia sea otra y que la rompa a lo grande! ¿Se imaginan la tremenda fiesta si es verdad?