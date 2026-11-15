Kpop Demon Hunters: La gira mundial que nos hará vibrar ¡en 2027!

Espectáculos

¡Atención, fans del Kpop y cazadores de demonios! Lo que se viene es épico, porque Kpop Demon Hunters se lanza con su "Golden World Tour", prometiendo sacar a sus heroínas de Netflix directo a los grandes escenarios. La gira internacional partirá el 5 de junio de 2027 en el CFG Bank Arena de Baltimore.

Netflix y AEG Presents ya confirmaron una primera etapa que es una locura: 35 ciudades y 61 presentaciones. Pero ojo, que el plan completo contempla cerca de 50 ciudades y más de 150 shows entre 2027 y 2028. Los Ángeles, por ejemplo, tendrá tres funciones en el Crypto.com Arena los días 30 y 31 de julio, y esta primera patita cerrará el 14 de agosto en Tacoma.

Después de cruzar el charco, el "Golden World Tour" llegará a Europa. La primera parada será el 1 de septiembre en Zúrich, y de ahí a ciudades como Milán, Ámsterdam, Viena, Berlín, París y Dublín. El Reino Unido no se queda atrás, con funciones que comienzan el 12 de octubre en Glasgow, antes de pasar por Birmingham y Manchester, para cerrar con broche de oro con tres presentaciones en The O2 de Londres los días 22 y 23 de octubre. ¿Quién dijo frío?

Pero no se desesperen los fans de Latinoamérica y Asia-Pacífico: Netflix confirmó que sus fechas aún están por anunciarse, así que a puro aguantar la ansiedad y a preparar el aguinaldo con tiempo.

La experiencia promete ser de otro planeta. Rumi, Mira y Zoey, las integrantes animadas de Huntr/x, van a interactuar con el público gracias a nuevas técnicas. ¡Imagínense eso! Además, se suman los Saja Boys y Derpy Tiger, acompañados por artistas en vivo, acrobacias, coreografías y canciones de la película. Suena a pura magia tecnológica y show de infarto.

No es de extrañar que se lancen a este megatour, si la cinta original la rompió. Según Netflix, Kpop Demon Hunters superó los 670 millones de visualizaciones, y el hit “Golden” rebasó los dos mil millones de reproducciones en Spotify. Una locura de números que justifica este salto.