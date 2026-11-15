Jaime Vadell y Coca Guazzini: ¡Vuelven al escenario con un clásico de Pinter!

Espectáculos

No es secreto para nadie que Jaime Vadell, esa cara que nos ha acompañado en el cine y las teleseries chilenas más memorables, y Coca Guazzini, que nos ha hecho reír en comedias y llorar en dramas, son figuras ineludibles de nuestro panorama artístico. ¡Y la buena noticia es que van a compartir escenario de nuevo! Se juntan para una nueva producción teatral que aterriza en Santiago en enero de 2027.

El montaje se llama “La Fiesta de Cumpleaños”, una adaptación hecha acá en Chile de la famosa obra del dramaturgo británico Harold Pinter. ¿Les suena el nombre? Es el mismo que se ganó el Premio Nobel de Literatura en 2005, así que imagínense el calibre de lo que se viene. La obra promete una mezcla de misterio, humor y situaciones que, la verdad, te dejan pensando.

Un Clásico que Causa Inquietud

El estreno está programado para el viernes 15 de enero de 2027 en el Teatro Municipal de Las Condes. Y no van a estar solos, ojo. Junto a ellos, la producción reúne a otros talentosos intérpretes nacionales para dar vida a una historia que empieza con una celebración que parecía súper normal, pero que, puf, toma un rumbo totalmente inesperado. La trama nos lleva a una modesta pensión ubicada junto al mar, donde un hombre solitario vive su día a día tranquilo, cuidado por sus anfitriones. Este hombre es Stanley, interpretado por Luis Cerda. Sus cuidadores son Meg, a quien da vida Coca Guazzini, y Petey, en la piel de Jaime Vadell. Pero claro, la tranquilidad dura poco, porque llegan dos desconocidos y arman el manso revuelo. Lo que partió como un inocente cumpleaños, se transforma en una cadena de situaciones cada vez más extrañas y perturbadoras.

La obra original, escrita por Pinter en 1958, es un referente del teatro contemporáneo y de la “comedia de amenaza”. ¿Qué significa eso? Que junta cosas aparentemente cotidianas con una tensión que no para de crecer y elementos que, honestamente, te dejan incómodo. Usa diálogos que te hacen darle vueltas a todo, silencios que hablan más que mil palabras y ese humor que te pilla desprevenido, todo para explorar cómo nos relacionamos, nuestros miedos más profundos y cómo el poder se manifiesta en nuestras vidas.

Una Fiesta con Mucho Que Decir

Esta versión chilena de “La Fiesta de Cumpleaños” no se queda atrás. La producción quiere ir más allá, metiéndose en temas como el control social que a veces ni vemos, lo frágil que es nuestra identidad y esa paranoia que todos hemos sentido alguna vez. Todo esto, con una puesta en escena súper realista. Además, prometen una mirada crítica a todo eso que nos condiciona y a esa sensación de vulnerabilidad que tenemos cuando las cosas se ponen raras y no entendemos nada. Esta coproducción entre La Santa y el Teatro Municipal de Las Condes asegura una temporada de verano con seis intérpretes que lo darán todo en el escenario.

¿Cuándo y Dónde Caer a la Fiesta?

Marquen sus calendarios: el estreno es el viernes 15 de enero de 2027 a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Las Condes, ubicado en avenida Apoquindo 3300. La temporada se extiende hasta el 29 de enero, con funciones en distintos días y horarios de tarde y noche para que nadie se la pierda. Las funciones del viernes 15 y sábado 16 son a las 20:00 horas, mientras que el domingo 17 empieza a las 19:00 horas. Después, hay funciones del 20 al 24 de enero, y una última tanda entre el 26 y el 29 de enero. Los domingos siguen siendo a las 19:00 horas, y el resto de las funciones anunciadas son a las 20:00 horas. Ah, y ojo, que es recomendada para mayores de 16 años.

¿Y las entradas? Según la producción, van a estar disponibles en la boletería del teatro y en su sitio web oficial. ¡Y ojo al dato! Si tienen la Tarjeta Vecino Las Condes, pueden optar a descuentos limitados. Así que ya saben, una obra de peso mundial con nuestros talentos nacionales. ¿Están listos para la fiesta que nos traerá Vadell y Guazzini?