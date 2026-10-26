Зрителски бунт: „Игри на волята“ бяха изместени от чистачи и интернетът избухна

Развлечения

Зрителите на Нова телевизия се вдигнаха на крак заради решението на Нова телевизия да съкрати епизодите на рейтинговото риалити „Игри на волята“. В първите три дни на октомври 2026 г. екстремното шоу изчезна от ефира, а на негово място беше „забито“ специално издание на рекламното предаване „SOS Разтребители“ с Даниел Бачорски. Резултатът? Пълна идилия от гняв в социалните мрежи.

Чистене вместо адреналин

Нова телевизия обяви, че идеята е била да излъчат три специални епизода на предаването за чистачите, които да служат като „прелюдия“ към новия сезон, който трябва да започне в края на октомври 2026 г. Проблемът е, че телевизията напълно „забрави“ да предупреди хората, че тези епизоди ще изместят „Игрите на волята“. Така привържениците на шоуто се озоваха пред екраните в първите три дни на октомври, очаквайки екшън, а получиха чистене на обекти.

Заради тази „изненада“ бройката на епизодите в програмата на риалитито спадна от предвидените шест на едва три. Зрителите, които са свикнали с адреналина от снимките на Северното ни Черноморие, не приеха добре подмяната. В официалната страница на „Игрите“ в социалните мрежи се разгърна истински скандал. Една възмутена домакиня написа, че чистенето у дома е досадна работа и е абсурдно да им го натрапват насила по телевизията, добавяйки, че това е „поредната тъпотия“ на българските телевизии.

Други фенове бяха още по-решителни в критиката си. Някои определиха случилото се като „гавра с хората“, а един фен от мъжки пол заяви, че не иска да гледа „тъпото предаване на Бачорски“ и се обърна срещу начина, по който е лансиран с „простотии“. Общото усещане беше, че е напълно неправилно да се прекъсва нещо с голям интерес, за да се показват картини с чужда мръсотия.

Мисия Варна и притеснения за бъдещето

Тези три епизода на „Разтребителите“ минаха под надслов „Мисия Варна“, тъй като бяха разчистени обекти на морския бряг във Варна. След като специалното издание приключи, „Игрите на волята“ се върнаха към обичайния си график, но това не успокои зрителите.

Причината за притеснение е обявеното от телевизията, че тези епизоди са само началото на новия сезон. Това кара феновете да се опасяват, че екстремното риалити ще започне да се излъчва за постоянно по-рядко, а на мястото на епизодите му ще текат картини с мръсотия, с която чистачите ще се борят. Редовни зрителки смятат, че това е знак за „неправилна политика“ на Нова телевизия.

Дори Стоян Радев, режисьор на шоуто, не остана индиферентен и коментира ситуацията в социалните мрежи. Той отбеляза, че през този сезон графикът на „Игрите на волята“ е объркан и предаването вече не се излъчва всеки работен ден от седмицата, както е било преди. Единственото, което Радев оцени положително в цялата ситуация, е фактът, че водеща на шоуто вече е Ивет Лалова.

Дали „Разтребителите“ наистина ще изчистят рейтинга на Нова, или просто ще „изчистят“ верните фенове на „Игрите“, остава най-големият въпрос.