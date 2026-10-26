Божидар Краев пренесе Холивуд в Хонконг с Бруклин в Дисниленд

Развлечения

Божидар Краев и съпругата му Бруклин Бейкър решили да влязат в приказен режим и посетиха Дисниленд в Хонконг. Бруклин сподели кадри от разходката, които определи като „Мечтаене“. На снимките, които буквално взривиха мрежата, 29-годишният футболист демонстрира сила, като е качил съпругата си „на конче“ точно пред Замъка на магическите мечти, който в момента е озарен в розови светлини.

Що се отнася до визията, Краев заложил на небрежен стил – облечен изцяло в бяло, но с задължителния аксесоар под формата на ушички на Мики Маус. Бруклин пък не е пестела с сексапилността си, като избрала ултра къса кафява пола и впито потниче с сериозно деколте, допълнени от кокетна панделка на Мини Маус. Трябва да признаем, че този микс от „Дисни магия“ и секси излъчище определено работи.

Двойката, чийто романс започна преди години в Австралия, вече има и първороден син, появил се през 2024 г. Те обаче все още пазят мистерията и до момента не са показали нито една снимка на наследника си. Преди посещението в Хонконг, двамата се отдадоха на луксозна и интимна ваканци в Бали през лятото.

В момента Божидар Краев е част от екипа на местния гранд „Линкълн“ в Хонконг. Животът в екзотичната страна се отразява отлично не само на личния му живот, но и на спортната му форма – до момента той е отбелязал три гола в седем мача.

Единственият въпрос тук е дали Бруклин ще се съгласи на още едно „конче“ или ще оставим магията на Дисниленд да си свърши работата сама?