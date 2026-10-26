Софи Маринова в Дубай: лукс, яхти и мистериозни разходки с брокер

Развлечения

Софи Маринова е в Дубай и не пести от забавления. Най-голям интерес обаче предизвика снимка, на която певицата се разхожда с агент по недвижими имоти. Феновете веднага започнаха да се питат дали Софи не си е взела апартамент в емирството, но тя засега държи интригата и не отговаря на въпросите.

Компанията ѝ е семейна – синът ѝ Лоренцо е там заедно с годеницата си. Те се впуснаха в пустински приключения с високопроходими автомобили, а в самия град се придвижват с наети луксозни коли от легендарна немска марка.

Програмата им включва разглеждане на най-големия аквариум на планетата с 10 милиона литра вода и 300 акули, както и разходки с яхта. Някои от компанията дори са скачали във водата, въпреки че присъствието на акули прави такава стъпка доста рискована.

Когато става въпрос за храна, Софи не прави компромиси. Отседнала е на луксозно място в „Палмата“, съвсем близо до имота на Бекъм. В хотела ѝ е ресторант на Гордън Рамзи, а семейната компания е посетила и друг световноизвестен обект, специализиран в средиземноморската кухня.

С тази си ваканция Софи се подготвя за големия концерт в столичната „Арена“ на 20 ноември, където Софи ще сподели сцената с Драгана Миркович. Певицата вече е накупила луксозни аксесоари и сценични тоалети „като за кралица“, които ще използва за изявяването си.

Дали е купила имот в Дубай, засега остава неясно. Вие бихте ли скачали от яхта, ако знаете, че наоколо плуват 300 акули?