Джулиана Гани се превърна в традиционна булка в Рибново: Вижте как изглежда като „гелина“

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Джулиана Гани реши да смени гламура с родопските традиции и посети село Рибново, за да се преобрази в „гелина“. Това е традиционната булка в региона, чийто облик се създава чрез специфичен и многослоен грим, който я прави абсолютно разпознаваема.

Джулиана Гани е популярна инфлуенсърка, която е свикнала с вниманието в социалните мрежи и присъствието на съвременни светски събития. Този път обаче тя избра да избяга от ежедневието си и да изпита тотална трансформация, докосвайки се до обичаи, които се предават в Родопите от поколения наред.

Изкуството на „изписването“

Процесът по превръщането на Джулиана в гелина беше подробно документиран в нейните социални мрежи чрез поредица от видеа и снимки. Трансформацията започна с най-характерния елемент на ритуала – специалното изрисуване на лицето. В публикуваните кадри се вижда как няколко жени от селото внимателно нанасят плътен слой бял крем върху лицето на инфлуенсърката, който след това е покрит с пудра за постигане на нужната основа.

Върху тази бяла основа постепенно бяха добавени разноцветни цветя, блестящи пайети, мъниста и различни декоративни орнаменти. Всяко движение при този процес изисква голямо търпение и прецизност, за да се постигне крайният резултат. Джулиана сподели в едно от своите Инстаграм сторита, че изписването се извършва единствено от жени и целият процес продължава няколко часа. Тя също така призна, че за нея е било странно усещане да трябва да остане неподвижна толкова дълго време, докато я гримисват.

Символиката на червеното було и огледалото

След като сложният грим беше завършен, дойде ред и на традиционното облекло. Джулиана се появи в богато украсена носия, при която доминираха яркочервените тъкани, цветни бродерии и множество мъниста. Един от най-впечатляващите акценти бе червеното було, което покрива главата ѝ, допълнено от дълги блестящи нишки, спускащи се пред лицето. Този образ е един от най-разпознаваемите символи на сватбените традиции в Рибново и придава на гелината загадъчен вид.

Важен детайл в облика на Джулиана беше и красиво украсеното огледало, което държеше в ръцете си. То не е просто аксесоар, а предмет със специално значение в местния обичай. Инфлуенсърката обясни, че огледалото е символ на предпазване от уроки, тъй като то има силата да отблъсква злите сили и лошите погледи.

Корените на традицията в Рибново

Думата „гелина“ произлиза от турското „gelin“, което означава „булка“ или „невеста“. Тази традиция е характерна за сватбената култура на част от българските мюсюлмански общности в Родопите, известни като помаци. Въпреки че подобни ритуали по изписване на булката са съществували и в други части на България, Рибново остава едно от селата, където този обичай е съхранен и се практикува до днес.

Етнографските сведения сочат, че подобни практики са съществували още от края на XIX век, макар че точният исторически произход на обичая не е категорично установен. Специалното изрисуване на лицето не е просто грим, а ритуал с дълбоко символично значение, свързан с прехода на младата жена от моминството към семейния живот. Преобразяването символично отбелязва промяната в нейния житейски статус.

Бялата основа, блестящите украшения и богатото облекло създават образ, който е едновременно тържествен и впечатляващ. Важно е да се отбележи, че този обичай не е задължителен религиозен ритуал в исляма, а част от местното културно наследство, в което се преплитат различни исторически влияния и вярвания. Село Рибново е известно именно с тези колоритни сватби, които привличат фотографи, журналисти и изследователи. Докато на много места тези традиции са изчезнали, местната общност в Рибново продължава да ги предава на следващите поколения, а подготовката на гелината остава един от най-вълнуващите моменти на цялото тържество.

Дали бихте издържали няколко часа неподвижни за такава визия, или този грим е твърде „extreme“ за вас?