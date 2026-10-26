Никола Цолов с нова прическа и нова любов

Развлечения

Никола Цолов реши, че е време за радикална промяна в имиджа си. По време на престоя си в София автомобилният състезател посети своя фризьор Костадин Колев и за първи път от шест години се сряза късо. 19-годишният пилот обясни, че при натоварения му график с тренировки и състезания късата коса просто е много по-практична.

Докато се подстригваше, Цолов разкри, че не се е прибирал в България от няколко месеца. Когато фризьорът му го попита дали влиза във Формула 1, Никола призна, че няма идея дали ще се случи, но точно за това се подготвя. Според него последните месеци са много „яки“, защото прекарва повечето от времето си в подготовка, като отборът му обръща сериозно внимание на процеса. Сега остава само да чакат правилния момент.

Промените в живота на Цолов не са само в прическата. Пилотът има и ново гадже – 27-годишната моделка Цветелина. Двамата бяха забелязани на концерт на групата JMSN в Борисовата градина. В началото на вечерта се държали платонически, но с напредването на шоуто и напитките нещата се разгорещили. Вечерта завършила с прегръдки, държане за ръце и страстни целувки.