Луиза Григорова и Мартин Макариев се изгубиха в магията на Родопите

Развлечения

Луиза Григорова и Мартин Макариев си подариха романтична разходка и се потопиха в сърцето на Родопа планина. Кадрите от тяхното пътешествие нахлуха в профила на актрисата, а пейзажите са пъстри и красиви.

Луиза споделя, че природата за нея действа като лекарство. Тя описва усещането да стоиш на такова място и просто да дишаш като момент, в който празнините в главата и гърдите ѝ се запълват, а в корема ѝ започват да пърхат пеперуди. Според нея само няколко часа на такъв релакс са достатъчни, за да се почувства като нов човек.

Двойката не се е ограничила само до разходки. За пълен рестарт са заложили на офроуд приключения и нощувки в стара къща, която е запазила българския дух и традициите. Луиза дори признава, че са стигнали до място, което посещава за първи път и което буквално ѝ е взело дъха.

Един от най-красивите моменти е запечатан на снимка, където Мартин се наслаждава на гледките към Меандрите на Арда. Трябва да си признаям, че след такъв трип ние също бихме искали да изключим телефона и да се „залечим“ в планината. Кога последно сте правили истински рестарт без социални мрежи?