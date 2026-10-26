Тита смени три гаджета от началото на годината и вече мечтае за дете

Развлечения

Според запознати певицата е сменила три гаджета от началото на годината. За да започне с новия си избранник, тя е сложила край на връзката с предишния си партньор, който дори е финансирал последния ѝ видеоклип.

Новият любим на блондинката не е от шоубизнеса, но подкрепя кариерата ѝ и се възхищава на нея. Двамата се запознават случайно на вечеря в дома на общ приятел. Мъжът живее предимно в чужбина и дори е трябвало да замине зад граница преди срещата, но е останал, без да знае, че Тита също ще бъде там.

Певицата е в пълен ентусиазъм и го определя като своята сродна душа. Според нея с него не е нужно да се преструва, което я кара да се чувства окрилена, спокойна и уверена. Тита признава, че дълго време се е чувствала самотна, въпреки цялото внимание и срещите с много хора, но е била убедена, че нейният човек не е в България.

В момента изпълнителката вече мисли за по-сериозни стъпки и признава, че иска да има дете. Извън сцената тя предпочита уюта на дома, готвенето и реда пред шумните излизания по заведения, които посещава основно, когато е по работа.

В професионален план Тита също е направила рязка промяна. Тя вече работи самостоятелно след раздялата с рапъра и продуцент Криско. Певицата обясни, че до края на съвместната им работа са довели несходствата в характерите и различията във вижданията им.

Дали настоящият ѝ партньор ще се окаже мъжът, с когото ще създаде семейство, предстои да стане ясно.