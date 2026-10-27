Скорпиони, пригответе се! Девет маникюра за късмет и топ енергия

Развлечения

Ако сте Скорпион, пригответе се да избухнете с маникюр, който не само ще събира погледи, но и ще ви донесе късмет! Ясно е, че черното и тъмносиньото са сред топ цветовете за вас, но, моля ви, не си мислете, че изборът свършва дотук. Напротив!

Може да заложите на изумрудено зелено, което е просто уау, или пък да се развихрите с червен микрофренч, който е класика с модерен привкус. А ако сте по-нежни натури, млечната основа с деликатна линия е точно за вас – фино и елегантно. Тези девет идеи са всичко друго, но не и скучни! Предлагат си различна степен на смелост – от супер изчистен цвят до металически акцент, който ще ви направи център на купона. Изберете си този, който най-много ви грабва окото. Напълно възможно е той да се окаже вашият личен талисман за месеца и да ви донесе тоооолкова късмет!

И докато сме на тема нокти, да не пропуснем и другите яки трендове! Знаете ли, че има топ десет есенни идеи специално за къси нокти? И Хейли Бийбър показа наскоро "най-скъпия" маникюр на сезона – черен хайвер, разбира се. А ако пък сте фен на минимализма, тогава Foundation Nails е вашият тренд за есен 2026, защото е толкова ненатрапчив, че почти не се вижда. Така че, Скорпиони, имате пълна свобода да експериментирате!