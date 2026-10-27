Виолета Пефтичева най-сетне стана майка: посрещна малкия Васил

Развлечения

Виолета Пефтичева, която много от нас познаваме от „Живот на кантар“, обяви, че вече е майка. Малкият Васил се роди на 17 октомври в 3:31 ч. – момент, който тя определя като отговор на молитвите ѝ.

Щастливата майка сподели трогателен кадър от болницата, където е заедно със съпруга си и синчето. За да подчертае смисъла на случилото се, тя добави цитат от Стария завет: „За това дете се молех: и Господ изпълни прошението, което отправих към Него“.

За тези, които са следили историята ѝ, знаем, че пътят до този момент изобщо не е бил лесен. Виолета беше изключително открита относно трудностите си в опитите да стане майка. Тя споделяше за борбата с излишните килограми, запушени маточни тръби, трансфери на яйцеклетки и дори неуспешен опит за инвитро.

Откровеността ѝ дава кураж на други жени, които минават през подобни изпитания. Като професионален фотограф, Виолета ни допускаше до различните етапи на бременността си чрез специални фотосесии, .

За момента тя не разкрива повече подробности за раждането и първите часове с бебето, но е ясно, че най-важното вече се е случило – дълго чаканата мечта стана реалност.

Еха, колко е било нужното търпение!