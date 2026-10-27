Звездите се раздвижиха: Кой от българските знаменитости гласува и кой дори смени полет за това

Развлечения

Изборният ден събра не само хиляди българи пред урните, но и редица популярни лица от социалните мрежи. Музиканти, актьори и водещи решиха да не остават безучастни към случващото се в страната и засипаха Instagram с доказателства, че са били пред урните. Някои просто се снимаха, а други се превърнаха в истински мотиватори, призовавайки последователите си да направят същото.

От Мадрид до Барселона

Рут Колева отложи прибирането си в България с един ден, за да участва в изборите. От летището в Мадрид тя написа, че е легнала в 3 сутринта, станала е след няколко часа и се е наложило да смени полета си, за да успее да стигне до секцията навреме, да гласува и след това да хване самолета. Рут бе категорична, че дори когато сме уморени, разочаровани или отвратени, отказът от гласуване не е решението. Тя подчерта, че в това сме заедно и промяната изисква действие.

Елена Петрова също доказа, че разстоянието не е пречка, когато човек иска да гласува. Актрисата се озова в Барселона, откъдето сподели краткото, но ясно послание „Vote en Barcelona“ (Гласувам в Барселона). С този жест тя напомни на всички, че и българите зад граница могат да участват в процеса, стига да са изпълнили нужните условия.

Семейни моменти и електронни гласове

Камелия отиде да гласува заедно с малкия Баян. Двамата избраха електронното гласуване, а попфолк изпълнителката сподели и личните си мотиви. Тя обясни, че гласува за пореден път, защото не иска някой да ѝ отнеме правото да изразява себе си. Камелия добави, че иска децата ѝ да живеят в по-спокойно време и да няма война, поставяйки така акцент върху надеждата за мирно бъдеще за следващото поколение.

Хумор, песни и кратки послания

Свилен Ноев, вокалистът на „Остава“, приложи характерния си стил и чувство за хумор. Той публикува снимка пред изборната секция с надписа „Сисо гласува!“. Музикантът не просто се похвали, а подтикна хората да не се бавят, иронично отбелязвайки, че „комсомолците вече гласуваха“.

Дони и Нети избраха по-поетичен подход. В Instagram те споделили кадри от момента, в който пускат бюлетините си в урната, но вместо директен призив, заложиха на музиката. Към снимките добавиха песента „Има път“ на група „Фондацията“ и споделили част от текста ѝ.

Мария Силвестър, от своя страна, заложи на минимализма. Водещата и актрисата публикува в сторитата си селфи със сериозно изражение и лаконичния текст „Аз гласувах“. Оказа се, че понякога една снимка и две думи казват повече от дълги обяснения.

Директни призиви към феновете

Силвия Петкова също не пропусна изборния ден и се засними в момента, в който пуска бюлетина. Актрисата беше много директна към своите последователи, призовавайки ги с кратко и ясно: „Гласувайте!*

Певицата Михаела Филева посочи четири причини, заради които според нея всеки трябва да гласува, като започна с най-важната: „Защото гласът ти има значение!“. С това тя насочи вниманието към личната отговорност на всеки гражданин и възможността да допринесе за бъдещето чрез своя избор.