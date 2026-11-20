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Да си честна или да си „правилна“? Венцислава Тафкова избра първото. В последното си Q+A в Instagram миската отказа да играе играта с клишето „парите нямат значение“ и обяви, че любовта сама по себе си не е достатъчна, за да работи една връзка. Когато я попитаха дали би била с мъж, който печели по-малко от нея, отговорът беше категорично „не“.

За Тафкова финансовата и житейската стабилност не са просто цифри в сметката, а са пряко свързани с уважението към партньора. Тя вижда мъжа като символ на сила, власт, подкрепа, спокойствие и отговорност. Логиката ѝ е проста: ако тя се окаже „по-силната“ в емоционалния или финансовия план и изгуби уважението си към него, връзката просто няма да издържи дълго.

Разбира се, веднага се появи и въпросът дали това не я прави материалистка. Тук Венцислава захаби и обясни, че има огромна разлика между жената, която търси партньор само заради банковата му сметка, и тази, която просто отказва да бъде с бездействащ и неамбициозен мъж. Според нея е много по-лесно някой да я нарече „меркантилна“, отколкото да признае, че няма амбицията да постигне определени нива на успех.

Важен детайл е, че Тафкова не търси някой, който да живее живота ѝ вместо нея. Тя заявява, че може да се справи сама, но истинското партньорство за нея означава да има опора, на която може да разчита във всяка трудна ситуация.

Ако някой мисли, че тя просто иска някой да ѝ плаща сметките, е добре да погледне фактите. Венцислава от години работи в семейния бизнес на родителите си в хотелиерството. Още преди короната е учила „Туризъм“, за да развива фамилния бизнес, и продължава да има активни ангажименти там. Паралелно с това се развива в музикалната индустрия с песни като „Совалката“ и „Малък си за мен“, а през тази година стана продуцент и главна героица в AI филма „Легендата за Армира“.

Освен това миската започва да навлиза и в теми извън светския живот. Само преди седмици тя беше в специалното изборно студио на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров“, където коментира дистанцията на младите хора от политиката и ниската им активност.

Всъщност позицията на Тафкова не е толкова необичайна в българския шоубизнес. Историята помни случаи, в които финансовото превъзходство на жената стана проблем. Джулиана Гани и първият ѝ съпруг Станимир Ташев, както и Алекс Богданска и Даниел Петканов (където моделката се разведе заради липсата на инициативност от негова страна), са примери за такива динамики. Добавяме и Златка Райкова, която се раздели с Благо именно заради твърде силното си финансово превъзходство.

Изглежда, че трендът „да изкарваш по-малко от половинката си“ не се среща добре от амбициозните дами. Има ли смисъл да сваляш летвата, ако знаеш, че можеш повече?