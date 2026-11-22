Преслава вдигна самолета на пилотите на майтап
Преслава взе самолета за едно от участията си и се снима с българските пилоти по наши авиолинии.
Певицата обаче не остави снимката просто така, а добави надпис, който е перфектен за лек панически нападай: „Уважаеми пътници, моля, запазете спокойствие! Аз съм тук само за снимката! Полетът е в сигурни ръце и за щастие, не са моите!“.
Феновете я залели със суперлативи.
Всичко е било на майтап.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.