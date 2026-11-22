Развлечения

Преслава взе самолета за едно от участията си и се снима с българските пилоти по наши авиолинии.

Певицата обаче не остави снимката просто така, а добави надпис, който е перфектен за лек панически нападай: „Уважаеми пътници, моля, запазете спокойствие! Аз съм тук само за снимката! Полетът е в сигурни ръце и за щастие, не са моите!“.

Феновете я залели със суперлативи.

Всичко е било на майтап.