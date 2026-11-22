Развлечения

Мартин Кънев, победителят от шестия сезон на „Игри на волята“, и Николета Кръстева, финалистката от седмия, заграбиха победата в отборната надпревара LactoFlor - Битка на звездите. Дуото успя да надделее в оспорван сблъсък срещу двойката на Светлин Митев и Ваня Запрянова, което им донесе награда от 20 000 евро.

Николета се превръща в първата жена победител в историята на това екстремно приключение. Тя получи специални поздравления не само от поддръжниците и опонентите си на Арената в Дивия север, но и от водещата Ивет Лалова-Колио.

Многокомпонентното трасе изпита сила, концентрация, точността, бързината и логическата мисъл на четиримата участници. Въпреки преднината на финалния логически елемент, Светлин и Ваня допуснаха ключова грешка, броени секунди преди да успеят да финишират.

Двамата шампиони са следващите гости в подкаста „След Игрите“, където отговарят на множество въпроси, свързани с участието им в звездния турнир. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

За останалите претенденти в „Игри на волята“ утре, 23 ноември, от 20:00 ч. по NOVA, предстои последната териториална битка. Ураганите и Канарите за последно ще премерят сили за Резиденцията. Кастингът за деветия сезон е официално отворен на nova.bg/igri/.

Дали 20 000 еврото са достатъчни за този стрес, или пак ще се запишем за следващия сезон?