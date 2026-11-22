Развлечения

Александър остави зрителите в недоумение, след като буквално избяга от леглото, в което Галена го натисна отново. Момчето реагира така на настоятелните опити на ергенката да го спечели, което веднага предизвика вълна от въпроси в мрежата.

Това не е първият път, когато Галена го напира в леглото. Преди време тя го хвана директно за чепа, но тогава той остана стоик. Този път обаче реакцията му беше още по-радикална – той просто стана и си тръгна.

В социалните мрежи вече се гадае дали 24-годишният Александър е напълно без опит с жените или просто се гнуси от поведението на Галена. но потребителите са по-склонни да заложат на второто.

Защо изобщо Галена е толкова стръвно насочена към него? Оказва се, че Александър е син на Валери Поповски (по-известен като Вальо Банана), строителен предприемач и един от най-успешните бизнесмени в Югозападния регион. Благодарение на това момчето е обиколил места като Тайланд, Малдивите, Сейшелите и Бали.

Едно е да си мечтаеш за екзотични острови, но друго е да се опитваш да ги постигнеш чрез „натиск“ в леглото. Изглежда, че парите на таткото не са достатъчни, за да убедят Александър да се предаде на чаровете на ергенката.

Според нас бягането му е най-правилният ход в цялата ситуация. Вие на кого залагате – на липсата на опит или на чистото отвращение?