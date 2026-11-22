Развлечения

За да постигнете изискан зимен маникюр, изобщо не са нужни сложни декорации. Правилно подбраният цвят е напълно достатъчен, за да направите впечатление.

За зимата 2026–2027 се открояват седем нюанса, които предлагат баланс между сдържаната визия и по-наситените тонове. Тайната е в това как да ги съобразите с тена си и в кой момент да добавите малко празничен блясък за завършек.

Нека сме честни – понякога по-малкото наистина е повече, а един добре избран лак може да изглежда по-скъпо от всякакъв китч. Кой цвят ще изберете вие за този сезон?