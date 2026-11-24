Венета Райкова видя знамение от небето в Бояна
В събота Венета Райкова забеляза огромна и ярка дъга над София, докато се намираше в гробището в Бояна. Макар мястото да е тъжно, тя видя в това знамение за голям обрат.
Този „космически“ знак дойде точно навреме, тъй като блондинката е била пред много важно решение и е приела появата на дъгата като помощ отгоре. За да усложним мистиката, точно в това гробище е „вечният дом“ на любимия ѝ дядо. Венета е убедена, че точно той ѝ праща знаци от небето.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.