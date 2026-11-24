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Светослав Бърканичков и синът му Джулиан спечелиха „Фермата: кръвта вода не става“ и си тръгват с наградата от 75 000 евро. Двамата се оказаха по-силни от всички останали участници в юбилейния десети сезон, а кръвната връзка се оказа по-силна от всичко.

Пътят към победата мина през тежки физически изпитания, междуличностни сблъсъци и три месеца труд. На финала Светослав и Джулиан се изправиха срещу другите две двойки – съпрузите Бисер и Мая, както и Симона и майка ѝ Ивета. Дотук стигнаха след като надделяха над Рая и Горан Гънчеви. След равенство във физическите игри, баща и син спечелиха решаващия куиз с повече правилни отговори за България и фермерския живот.

Финалните игри бяха истинско изпитание: от пренасяне на мед в черпаци покрай заграждения с ток, през задържане на плочка с два пръта, до издирване на букви в сено за съставяне на думи.

Освен арената, решаващи бяха и гласовете. Участниците от сезона дадоха по една точка към актива, като Крис и Нора гласуваха поотделно след раздялата си. Най-голяма роля обаче имаше зрителското гласуване, което определи крайните победители.

Бисер и Мая също стигнаха до финала, след като победиха категорично Виолета и Николай с резултат 6:0. Симона и Ивета се класираха автоматично, тъй като не бяха избрани за дуелисти в двата полуфинала. Всички три двойки изградиха силно приятелство, но накрая Светослав и Джулиан спечелиха наградата.

Ето това е името на истинския фамилен екип!