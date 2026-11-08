Пълно фиаско: Галена получи „приятелска роза“ и стана мишена на всички

Развлечения

Настоящатата драма в „Ергенът: Любов в рая“ достигна пика си по време на игра с въпроси, където Галена буквално беше обградена. Васка започна атаката, питайки я директно дали не смята, че поведението ѝ е „много евтино“. Педро не остана на мястото си и я напада за това, че плаче всеки ден, на което тя отвърна, че просто е по-чувствителен човек.

Галена се опита да защити позицията си и дори заявя, че ако поиска, ще спи между петма души. Таисия също се включи в размяната, обвинявайки я, че се бута между двама души при първото неразбирателство. Но истинският удар дойде най-края – Галена разбра пред всички, че розата, която е получила от Салех, е била просто „приятелска“.

Оказа се, че Салех бил казал, че тя може да си отиде, и дори бил готов да даде нейната роза на Галена. Ситуацията беше толкова брутална, че всички на масата обявиха „Шах и мат“.

Не знаехме, че в шоуто се търси любов, а не стратегия за елиминиране на противника.