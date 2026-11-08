Силвена Роу с рязък поворот: ресторантите в Дубай остават в миналото

Развлечения

Силвена Роу реши, че управлението на ресторанти вече не е нейното. Кулинарната звезда е затворила заведенията си в Дубай преди повече от година и окончателно се сбогува с активния ресторантьорски бизнес в емирството.

Сега тя се фокусира върху консултации за здравословно хранене, диетични режими и биохакинг. Тя вече застава зад котлона сравнително рядко - само за специални събития и заможни клиенти, за което, според публикацията, получава високи хонорари. Вместо да стои в кухнята, Роу разработва иновативни хранителни концепции и менюта за престижни ресторанти.

Ако се чуждате какво е „здравословно хранене“ по нейния метод, в менюто присъстват екзотики като „Колагенов тост с авокадо“ и „Колагеново песто в едамаме“. Звучи малко странно, но идеята е насочена към подмладяване.

Професионалните ѝ амбиции обаче не се спират до кухнята. През последната година Силвена беше обявена за почетен професор в Университета по хранителни технологии в Пловдив, а впоследствие стана и съветник към Народното събрание. Към списъка с дейности се добавят и онлайн курсове за защита от вируси, които тя координира от дома си в Дубай.

Между двете проекти готвачката успя да провокира и с лично сравнение на цените на продуктите в България и Обединените арабски емирства. След проверка на 17 артикула тя установи, че седем от тях са по-евтини в Дубай.