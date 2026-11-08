Семейна драма във „Фермата“: Антоанет Пепе и Иво Карамански се скараха за дуела

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Сериозното напрежение между Антоанет Пепе и съпруга ѝ Иво Карамански-младши във „Фермата“ най-накрая избухна. Причината? Класика – трябваше да решат кой ще бъде противникът им в предстоящия дуел на Арената, но вместо стратегически план, получихме емоционална разправия.

Пепе очаквала Иво да бъде нейната опора и да ѝ даде сили, като дори намекнала, че той трябва да поеме по-уверена роля. Иво, видимо изнервен, изстрелял репликата: „Ти си тегава и то много“. Остричко, което определено не помогна за атмосферата.

Карамански се опитал да охлади нещата, напомняйки, че това е телевизионна игра, а не въпрос на живот и смърт, и че изборът на противници не трябва да става такава тежка драма.

От другата страна Антоанет признала, че е физически и психически изтощена. Тя се оплакала от болки в корема и директно заявила: „Физически съм чао“, като отказала предложението на съпруга си за лекарство.

За да сложи край на спора, Иво предложил сам да избере противниците, но Пепе категорично отказала. Според нея са едно цяло и решението трябва да бъде общо. В крайна сметка двамата стигнали до общо решение и посочили Симона и майка ѝ за своите опоненти.

Любопитното е, че след като Иво се оттеглил от спора, Пепе признала, че всъщност точно това е искала – малко пространство и време за себе си.

Предстоящото изпитание има и лично значение за Иво, който ще участва в състезанието с протеза. Той сподели, че именно съпругата му му е помогнала да преодолее трудностите с липсата на част от ръката му, което прави този дуел още по-решителен.

Дали след такава „подкрепа“ ще им се успее на Арената, или ще се окаже, че „тегавостта“ е по-силна от стратегията?