Драма в „Ергенът“: Габи изпадна в паника, а Радо се опитва да я спаси

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Нещата в „Ергенът: Любов в рая“ станаха направо напрегнати. След поредната напрегната нощ между Габи и Радослав се стигна до сериозен сблъсък, който постави връзката им под въпрос. Първоначално Габриела беше категорична, че повече не иска да вижда Радо, и двамата изглеждаха дистанцирани един от друг.

Но емоционалният срив не свърши със скандала. Габриела изпадна в истински панически пристъп – започна да плаче и трудно си поемаше въздух. Ситуацията беше направо тежка, а тя призна, че в този момент просто иска да излезе от кожата си и да се скрие някъде.

Радослав обаче не я остави сама в тази криза. Той беше неотлъчно до нея и я успокояваше и не спираше да повтаря: „Обичам те, успокой се!“ Видим притеснен за половинката си, той добави, че сърцето му се къса, когато я вижда в такова състояние.

За щастие, напрежението между двамата постепенно изчезна. Завършиха с прегръдки и върнаха близостта си, а Габи най-накрая успя да се успокои, колкото е възможно в такава емоционална буря.