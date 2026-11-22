Развлечения

В отношенията ми със Стефан Данаилов имаше игра, нямаше преструвка и лъжа, но нямаше и много истина, всичко беше като науж", сподели Камелия Тодорова. Певицата разкри, че връзката им е била „хубаво, докато траеше“, но след края ѝ не е оставило типичното чувство за загуба и празнота, което обикновено следва една любовна афера или „сексуално приключение“.

Двамата са се снимали заедно във филма „Търновската царица“. Тогава Стефан Данаилов е забелязал, че в очите на Камелия има толкова много чувство, че това не може да бъде просто игра. Певицата призна, че това по-скоро я е заинтригувало и учудило, вместо да я развълнува.

Тези разкрития станаха част от представянето на автобиографията ѝ „В състезание със себе си“, което се състоя в „Перото“. По време на събитието актрисата Койна Русева прочете част от книгата, като обясни, че е избрана, защото двете много си приличат и защото и двете са скачали с парашут.

На премиерата присъстваха близки на певицата, включително Коко Каменаров с Радина Червенова. Кирил Вълчев подари букет на Камелия, преди да се отправи на концерт на Веско Маринов в НДК, който се е провеждал по същото време. Издателят на книгата Жени Ваташка определи Камелия като изключително земна жена, чийто живот е низ от възходи и невероятни случки.

Самата джаз певица завърши вечерта с изпълнение на най-големите си хитове. Тя посвети книгата си на дъщерите си – Мириам и Рейчъл, както и на внуците и правнуците си, за да знаят как е живяла и коя е била тя.