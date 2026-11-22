Развлечения

Симона Манолова, известна като Мони Бонбони от Hell's Kitchen, реши да се върне към работата си като брокер. Въпреки че има амбиции да се развива в кухнята, тя е категорична, че в момента сферата на недвижимите имоти е мястото, където се чувства спокойна и удовлетворена.

Според нея телевизионната популярност не трябва задължително да определя посоката на живота. Симона заявява, че не иска да бъде просто известна, а иска да бъде успешна и да се развива. Тя смята, че работата с имоти ѝ позволява да съчетае комуникативността, усета към красивото и желанието да работи с хора. За нея динамиката и предизвикателствата в тази професия, както и усещането, че участва в едно от най-важните решения в живота на някого, са стъпка напред, а не назад.

Брюнетката не крие, че и външният ѝ вид играе роля в работата, тъй като той прави първото впечатление. Макар че красивто лице привлича вниманието, тя подчертава, че то не може да спечели дълготрайно доверие. Симона споделя, че се е случвало хората да я подценяват, преди да я опознаят – нещо, което преди я е засягало, но сега я мотивира.