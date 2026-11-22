Симона от Hell's Kitchen пак заложи на имотите
Симона Манолова, известна като Мони Бонбони от Hell's Kitchen, реши да се върне към работата си като брокер. Въпреки че има амбиции да се развива в кухнята, тя е категорична, че в момента сферата на недвижимите имоти е мястото, където се чувства спокойна и удовлетворена.
Според нея телевизионната популярност не трябва задължително да определя посоката на живота. Симона заявява, че не иска да бъде просто известна, а иска да бъде успешна и да се развива. Тя смята, че работата с имоти ѝ позволява да съчетае комуникативността, усета към красивото и желанието да работи с хора. За нея динамиката и предизвикателствата в тази професия, както и усещането, че участва в едно от най-важните решения в живота на някого, са стъпка напред, а не назад.
Брюнетката не крие, че и външният ѝ вид играе роля в работата, тъй като той прави първото впечатление. Макар че красивто лице привлича вниманието, тя подчертава, че то не може да спечели дълготрайно доверие. Симона споделя, че се е случвало хората да я подценяват, преди да я опознаят – нещо, което преди я е засягало, но сега я мотивира.