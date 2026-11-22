Развлечения

В отговор на публикация в Instagram за предполагаема раздяла с Арина Сабаленка, бизнесменът просто остави снимка в коментарите. На нея годеницата му показва среден пръст, а на ръката ѝ ясно се вижда 12-каратовият годежен пръстен.

Драмата започна, защото феновете станаха детективи. На 18 ноември забелязаха, че Сабаленка не носи бижуто, когато се появи на големия екран по време на мача между Лос Анджелис Лейкърс и Юта Джаз. В същата седмица световната №3 се появи без пръстена на червения килим на събитието YouTube Creator Premieres в Лос Анджелис.

Снимката, с която Франгулис отвърна на слуховете, бързо се разпространи и в X. До този момент нито той, нито Сабаленка не са обявявали край на годежа си.

Двамата се запознаха на състезание от Формула 1 в началото на 2024 г., а през април за първи път се появиха заедно пред публика на турнира в Мадрид. Оттогава Франгулис често подкрепя Сабаленка от ложата ѝ. През март тази година той ѝ предложи брак, което тя обяви в Instagram. През същия месец Сабаленка спечели титлите в Индиън Уелс и Маями.

Ето как да ги успокоим – с един добре поставен среден пръст и карати, които блестят. Кой е този, който още се съмнява?