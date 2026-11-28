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Вълнените панталони се налагат като една от водещите тенденции за зима 2026/2027. Това е идеалният вариант за тези, които не искат да избират между комфорт и елегантност, когато температурите паднат под нулата. С правилната кройка те не само топлят, но и визуално издължават силуета.

Тази зима залагаме на различни модели: от класическите „цигари“ до широките или леко разкроените крачоли. Моделите с висока талия са особено актуални, защото в комбинация с правилните обувки правят краката да изглеждат по-дълги. Колкото до цветовете, залагаме на неутрални нюанси – сиво, бежово, черно и шоколадовокафяво. Те са супер практични, защото се съчетават с всичко в гардероба, без да се налага да купуваме нови дрехи на всеки две седмици.

За ежедневието вълнените панталони вървят супер с плетен пуловер, топло поло и равни ботуши. Ако търсим по-непринуден стил, овърсайз пуловерът е задължителен. За офиса или делови срещи ги комбинираме с риза, добре скроено сако и елегантни боти до глезена. За вечерно излизане пък са достатъчни ефектни бижута и обувки на ток.

Един от най-изисканите трикове в момента са монохромните комбинации – когато панталонът, пуловерът и палтото са в един и същи или много близки цветове. Вълнените модели се съчетават отлично и с дълги палта, както и с къси кожени якета.

Важен детайл: не се подлъгвайте само по външния вид. Много модели изглеждат като вълна, но съставът им е друг, затова винаги проверявайте етикета за процента на естествените влакна. Вълната е най-добра за топлоизолация, а смесването ѝ с други влакна често прави материята по-еластична и лесна за поддръжка. Качествен модел в класически цвят е инвестиция, която ще ни служи много повече от един сезон.