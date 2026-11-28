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Дони Василева, една от най-известните носителки на титлата „Мисис Баба“, сподели в социалните мрежи, че преди четири години се е запознала с биологичния си брат. В емоционален пост, 55-годишната жена разкрива, че е разбрала за съществуването на брат си, когато самата тя е била на 51 години.

Поводът за публикацията е рожден ден на брат ѝ, Даниел Симов. Дони описва срещата им като подарък от съдбата, който идва с „огромно закъснение“, но с човек, с когото душата ѝ сякаш се е познавала цял живот. Тя признава, че макар да нямат общо детство и не могат да си върнат пропуснатите години, тя е щастлива, че ще остареят заедно и вярва, че най-красивите страници от общата им история тепърва предстои да бъдат написани.

В публикацията си Дони цитира думи от своя автобиографичен роман „Животът, който ми принадлежи“, в който споделя болката си от това, че е открила семейството си твърде късно, за да срещне и биологичния си баща. Тя разказва, че с думите си Даниел е излекувал нещо в душата ѝ, когато тя му споделила болката си. Той казал: „Не го е заслужавал... Баща ни не е заслужавал да види с очите си най-хубавото нещо, което е създал в своя живот!“

В романа си Дони Василева описва по-подробно своя път. Тя разказва за щастливото си детство в село Роза и за шока, който изпитва на 14 години, когато научава, че е осиновена. Докато пише историята си, тя преосмисля постъпка на хората, които са я отгледали, и изразява дълбока благодарност за смелостта им да я осиновят.