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Новият български спектакъл „Горе главата“ събира на една сцена София Бобчева, Боян Арсов и Здрава Каменова. Пиесата разглежда темите за работата като зависимост, страха от болести и неочакваната любов. В разговор с Елизабет Методиева по NOVA двамата актьори разказаха за предизвикателствата на новите си роли, приликите с героите си и вярата в съдбата.

Текстът е дело на Здрава Каменова и нейния съпруг Светослав Томов. Спектакълът е замислен като преплитане на ситуационна комедия, стендъп, музикални изпълнения и импровизация. Режисьор на постановката е Боян Арсов, който влиза и в една от главните роли.

София Бобчева този път залага на необичаен за нея образ – амбициозна бизнес дама, която е превърнала работата в център на съществуването си и е оставила личния си живот на заден план. Актрисата призна, че познава подобни периоди и „случва ми се даже редовно. Особено месеците октомври, ноември и декември са работа, работа, работа“. Тя обаче не се определя за толкова амбициозна, колкото героинята ѝ, и сподели, че първоначално се е притеснила, защото образът е твърде различен от нейната същност.

Боян Арсов играе хипохондрик, който живее в плен на собствените си страхове и очакванията на околните. По думите на актьора, неговият герой „го е страх да бъде себе си. И се крие зад маските, които обществото и майка му са му дали“. В хода на историята персонажът му открива какво е истински важно и намира смелостта да излезе от рамките, в които е живял.

Между тези двама герои се появява самата Съдба в изпълнението на Здрава Каменова, която направлява историята и помага на персонажите да потърсят своя път. Извън сцената и двамата актьори признават, че вярват в съдбата и в това, че любовта може да се появи внезапно. София Бобчева коментира и тенденцията за манифестиране на желания – макар темата да присъства в спектакъла, тя смята, че любовта трудно може да бъде планирана и понякога е достатъчна само една среща.

Една от особеностите на „Горе главата“ е активното участие на публиката, като импровизациите на Здрава Каменова правят всяко представление ново преживяване. Зад хумора и музиката обаче стоят сериозни теми като професионалното прегаряне, хипохондрията, самотата и трудността за баланс между амбициите и личното щастие. Спектакълът напомня, че докато се опитваме да контролираме всеки детайл, рискуваме да пропуснем най-хубавото.

По отношение на програмата, актьорите обявиха в ефира на NOVA, че на 8 декември ще гостуват в Бургас, а на 27 декември предстоят две представления в столичния „Сити Марк Арт Център“.