Развлечения

Крисия Тодорова сложи край на всички слухове около личния си живот и внесе яснота относно отношенията си с автомобилния състезател Никола Цолов. След месеци, през които публиката задаваше въпроси и се опитваше да разбере какво се случва между двамата, младата певица призна, че те вече не са романтична двойка, а само приятели.

Потвърждението дойде по време на сесия с въпроси и отговори в социалните мрежи. На конкретния въпрос за отношенията си с Цолов в момента, Крисия отговори: „Ние сме приятели, от моя страна оставаме такива“. С това изявление тя официално обяви края на връзката, като подчерта, че лично тя няма никаква пречка да запази добрите отношения с бившия си партньор.

Певицата обаче отказа да навлезе в детайли. Тя не разкри какви са причините, които са ги разделили, нито пожела да сподели подробности за случилото се между тях. Остава неясно и дали двамата продължават да поддържат редовен контакт в ежедневието си. Формулировката „от моя страна“ остави впечатление, че Крисия говори единствено за собственото си отношение, без да знае или да разкрива какво мисли Никола Цолов за това приятелство.

Любовна история между две различни светове

Връзката между Крисия и Никола Цолов беше една от най-обсъжданите истории в българския шоубизнес през последната година. Двамата привличаха вниманието с общите си появи и романтичните снимки, през които демонстрираха взаимна подкрепа. Публиката виждаше в тях интересна комбинация – тя от света на музиката, той от света на високите скорости.

Крисия е известна за българската публика още като малкото момиче с невероятен глас от „Шоуто на Слави“, като с годините се превърна в млада жена със собствен музикален път. Никола Цолов от своя страна изгради впечатляваща кариера в автомобилния спорт и се утвърди като едно от най-обещаващите български имена в международните състезания.

Един от най-запомнените им моменти заедно беше през март 2026 година, когато се появиха на церемонията по връчването на театралните награди „Икар“ в София. Тогава певицата бе облечена в елегантна червена рокля, а състезателят заложи на официален костюм. Тяхната обща поява пред Народния театър предизвика огромен интерес и снимките им бързо се разпространиха в медиите. Впоследствие обаче вниманието на хората се насочи към въпроса дали връзката им все още продължава, което в крайна сметка доведе до сегашното признание.

Категорично послание срещу насилието над жени

Дни преди да коментира раздялата си, Крисия сподели в социалните мрежи дълго и емоционално послание, посветено на насилието над жени. В него тя застана категорично срещу жестокостта, унижението и контрола в интимните отношения. Певицата подчерта, че признава страданието както на жените, така и на мъжете, но не може да мълчи за преживяванията на многобройните жени, които се сблъскват с насилие.

Особено силна беше позицията ѝ спрямо хората, които публично говорят за вяра и морал, но в личните си отношения проявяват неуважение. Като християнка, тя заяви, че не може да приеме противоречието между проповядването на доброта и съзнателното причиняване на болка. Според нея истинската вяра се доказва чрез действията и отношението към околните, а не само с думи.

Крисия засегна и темата за личните граници и съгласието, заявявайки: „Да докосваш жена без нейното съгласие не е признак на мъжественост“. Тя беше категорична, че агресивното поведение, нечестността и стремежът към контрол нямат нищо общо с истинската любов. Според нея никой няма право да кара партньора си да живее в постоянен страх и че отношението към другия е много по-важно от публичния образ на „добър и морален човек“.

Действие в името на каузата

Позицията на певицата не остана само в интернет. Тя се присъедини към шествието „Нито една повече“ в София, организирано по повод Международния ден за елиминиране на насилието над жени. Пред Съдебната палата тя застана заедно с граждани, които настояха за по-ефективна защита на пострадалите и за реални мерки срещу насилието.

В допълнителни послания Крисия призова хората да преодолеят страха, срама и убеждението, че по някакъв начин заслужават болката, която им е причинена. Тя отправи и призив към мъжете, които проявяват агресия, да осъзнаят, че техните лични преживявания не оправдават страданието на другите. Основният ѝ извод беше, че всеки носи отговорност за поведението си и има избор на различен път.

Двете теми не трябва да се смесват. Певицата не е заявявала, че посланието ѝ е насочено към Цолов, нито е отправяла към него обвинения в насилие. Публикацията ѝ е посветена на обществен проблем, а участието в шествието е подкрепа за каузата. Затова би било неправилно думите ѝ за насилието да се тълкуват като разкритие за поведението на бившия ѝ приятел. Тя е избрала да запази подробностите за края на връзката си само за себе си.