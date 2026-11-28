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Александър от „Ергенът: Любов в рая“ реши да свали маската и разкри подробности за интимния си живот, които направо шокират. Оказа се, че той съвсем не е този затворен и скован човек, който видяхме през последните месеци в риалитито. В откровен разговор с екипа на предаването той призна, че е присъствал на секс парти в пентхаус на хотел.

Детайлите са сериозни: на партито са били около 30 души и нещата са ескалирали до групов секс. Вечерта е започнала стандартно с коктейли и разговори, а след това е преминало в групов секс. Александър уточнява, че е останал там от 22:00 до около 1:30 ч. след полунощ и не се е ограничил само до домакинята, а е бил с още три жени. Самият той определя преживяването като „интересно“ и смята, че ако останалите участници разберат за тази негова страна, вероятно биха били изненадани.

Това признание идва в момент на сериозно напрежение в отношенията му със Симона. Двамата са заедно от около седмица или десет дни, но според Александър физическата близост все още липсва. Той твърди, че Симона се отдръпва дори когато се опитва да я докосне, което го кара да се съмнява в интереса ѝ към него.

Нещата стават още по-странни, защото Александър подозира, че Симона може да има връзка с човек извън предаването и точно затова не желае близост с друг мъж пред камерите. До момента обаче той не е споделил тези свои съмнения с нея. Относно аргумента, че Симона не иска да бърза заради предишните му отношения с Галена, Александър е категоричен: „Наистина не ми се струва релевантен този довод“.

Ергенът определя себе си като „доста сексуален човек“ и вярва, че физическата близост е ключов фактор в романтичните отношения. Въпреки това признава, че със Симона не е успял да се отпусне и не е споделил по-лични подробности за себе си. Оказа се, че тихите води наистина са най-дълбоки.

Кой знае дали Симона ще оцени този „сексуален“ обрът или ще се отдръпне още повече?