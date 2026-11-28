Развлечения

Кевин Клайн се присъединява към Мерил Стрийп в сериала „Поправките“, който е адаптация на едноименния роман на Джонатан Франзен. В продукцията на Нетфликс Клайн влиза в ролята на Алфред Ламбърт, съпруг на героинята на Стрийп – Енид Ламбърт.

Алфред е човек със строги принципи и старомодни разбирания, който някога е бил влиятелен глава на семейството, но сега се бори с последиците от остаряването. Героят на Клайн трябва да се справи с трите си деца, които имат съвсем различни съвременни възгледи. Сред тях са дъщеря с тайни, които той вече не може да прикрива, по-голям син, който го е изместил като авторитет в семейството, и непокорен син, чието опрощение Алфред копнее да получи.

Сериалът е комичен портрет на семейство от Средния запад на САЩ. Сюжетът се върти около трите пораснали деца, които са изгубили житейската си посока и отчаяно се противопоставят на желанието на майка си да прекарат заедно още една последна Коледа.

Тази роля събира Клайн и Стрийп повече от 40 години след първата им съвместна работа във филма „Изборът на Софи“, с който Клайн дебютира в пълнометражното кино. През годините двамата са работили заедно и в няколко театрални постановки.

Дали тази „семейна идилия“ ще ни накара да ценим повече собствените си родители или просто ще ни напомни защо Коледа с роднините е истинско изпитание?